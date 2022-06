Bundesparteitag : Gysi: Linke darf nicht in die Bedeutungslosigkeit rutschen

Erfurt „Hört auf mit dem ganzen kleinkarierten Mist“: Vor der Wahl einer neuen Doppelspitze auf dem Bundesparteitag geht der ehemalige Linke-Bundestagsfraktionschef Gysi mit seiner Partei hart ins Gericht.

Entweder die Linke werde jetzt gerettet, „oder wir sinken in die Bedeutungslosigkeit“, sagte Gysi auf dem Bundesparteitag in Erfurt.

Er vertrat die Ansicht, die Linke habe in der Gesellschaft einen Platz, der von keiner anderen Partei ersetzt werden können. „Das Land braucht demokratische Sozialistinnen und Sozialisten.“ Gysi ging mit seiner Partei, für die er über Jahrzehnte das Gesicht war, hart ins Gericht. Die Krise resultiere auch daraus, dass nicht mehr erkennbar sei, was Mehrheits- und was Minderheitsmeinung in der Linken sei. Er sprach von Denunziationen von Parteimitgliedern untereinander. „Das ist unerträglich.“ Der 74-jährige appellierte an die Delegierten: „Hört auf mit dem ganzen kleinkarierten Mist in unserer Partei.“