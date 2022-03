Folgen des Ukraine-Kriegs : Habeck schließt Gas-Stopp von russischer Seite nicht aus

Einig in der Frage nach einem Embargo für russisches Gas und Öl: Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck sehen darin keine Sanktions-Option für Deutschland. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Berlin Er halte ein von Moskau verhängtes Energie-Embargo zwar für nicht vernünftig, sagt Wirtschaftsminister Habeck in der ARD. Aber: Im Kreml regiere „offensichtlich nicht mehr die Vernunft“.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schließt nicht aus, dass Russland seine Gaslieferungen an Europa stoppen könnte.

Habeck: EU füllt mit Ölimporten russische „Kriegskasse“

Deutschland könne sich hier auch nicht mit den USA vergleichen, sagte Habeck. Die USA hätten Fracking-Gas, das sie auf der ganzen Welt verkaufen wollten und seien auch selbst ein Öl-Exportland. Er habe mit Partnern in den USA gesprochen, die sich dessen bewusst seien, dass Deutschland und Europa nicht „ohne erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen zu riskieren“ ein Embargo auf russische Energie-Importe verhängen könnten.

Gleichzeitig räumte Habeck ein, dass die EU vor allem mit den Ölimporten aus Russland die „Kriegskasse“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin fülle. Das Problem sei aber: „Wenn wir das tun und die Lieferketten reißen, dann reden wir nicht über autofreie Sonntage oder so etwas, sondern dann reden wir über schwere Schädigungen des wirtschaftlichen Kreislaufs, über Arbeitslosigkeit, über große gesellschaftliche Schäden“, sagte Habeck zu den möglichen Folgen eines Embargos. Er sei auch nicht sicher, ob solch ein Embargo über einen längeren Zeitraum durchzuhalten wäre.

Der Wirtschaftsminister ging auch auf Distanz zu einer Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Darin waren Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass ein Importstopp für russisches Gas unter bestimmten Voraussetzungen für die deutsche Volkswirtschaft verkraftbar wäre. Die Rechnung der Leopoldina sei „abstrakt“, spiegele aber nicht „die Wirklichkeit in Deutschland“, sagte Habeck dazu.

Keine Entwarnung für den Winter

Deutschland sei für die kommende Zeit zwar sicher mit Gas versorgt, aber für den Winter könne er „noch keine Entwarnung geben“, sagte Habeck. Die Preise würden schon jetzt „astronomisch“ werden, erklärte der Minister - auch mit Blick auf Preisrekorde an den Tankstellen.

„Ich will aber ausdrücklich sagen, da war noch niemand. Das ist ein Markteingriff, den wir so noch nicht durchgespielt haben in Deutschland.“