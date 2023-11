Krieg in Nahost Habeck sorgt mit Video zu Antisemitismus für Aufsehen

In der öffentlichen Diskussion werde zu viel vermischt, er wolle helfen, sie zu „entwirren“ stellt Habeck seiner Botschaft voraus. Er prangert antisemitische Übergriffe an, beschreibt die Angst, die Juden und Jüdinnen hierzulande wieder spüren, und appelliert: „Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein.“ Habeck verlangt „eine harte politische Antwort“, von Muslimen in Deutschland fordert er eine klarere Distanzierung, auch den „Antisemitismus in Teilen der politischen Linken“ kritisiert er. Die Plattform X weist am Donnerstagnachmittag 6,7 Millionen Klicks für das am Vorabend veröffentlichte Video aus.