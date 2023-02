Philosoph : Habermas plädiert für schnelle Verhandlungen mit Putin

Berlin Schon kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs hatte der Philosoph Jürgen Habermas zur Besonnenheit aufgerufen. Jetzt geht er noch einen Schritt weiter und fordert westliche Initiativen für Friedensverhandlungen.

Habermas: Verhandlungen parallel zu Waffenlieferungen

Anders als etwa die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer in ihrem kürzlich veröffentlichten „Manifest für Frieden“ fordert Habermas keinen Stopp von Waffenlieferungen, sondern sieht im Gegenteil gute Gründe dafür. Er hält es jedoch für falsch, dass daneben nicht auch versucht werde, Verhandlungen in Gang zu bringen. Dabei kritisiert er auch die Medien: „Angetrieben durch den bellizistischen (kriegstreiberischen) Tenor einer geballten veröffentlichten Meinung“ scheine mittlerweile alles dem Ziel untergeordnet zu werden, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.

Durch diese Zielvorgabe entsteht in seinen Augen eine gefährliche Eigendynamik: Je mehr Waffen und Soldaten Putin in die Schlacht wirft, desto mehr Unterstützung muss auch der Westen leisten. Für Habermas stellt sich die Frage, was passieren wird, falls Russland irgendwann ein klares Übergewicht erzielen sollte. Dann stehe der Westen vor der Alternative, „entweder einzuknicken oder zur Kriegspartei zu werden“.

Habermas schreibt: „Mir geht es um den vorbeugenden Charakter von rechtzeitigen Verhandlungen, die verhindern, dass ein langer Krieg noch mehr Menschenleben und Zerstörungen fordert und uns am Ende vor eine ausweglose Wahl stellt: entweder aktiv in den Krieg einzugreifen oder, um nicht den ersten Weltkrieg unter nuklear bewaffneten Mächten auszulösen, die Ukraine ihrem Schicksal zu überlassen.“

„Schlafwandeln am Rande des Abgrundes“

Melnyk: „Schande für die deutsche Philosophie“

Habermas hatte schon kurz nach Kriegsbeginn in einem Gastbeitrag für die „SZ“ zur Besonnenheit aufgerufen. Harsche Kritik an dem hochbetagten Philosophen kam am Mittwoch vom ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. „Dass auch Jürgen Habermas so unverschämt in Putins Diensten steht, macht mich sprachlos“, twitterte der heutige Vize-Außenminister, der für seine drastischen Formulierungen bekannt ist. „Eine Schande für die deutsche Philosophie. Immanuel Kant und Georg Friedrich Hegel würden sich aus Scham im Grabe umdrehen.“