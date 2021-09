Extremismus : Hagener Synagoge: Verdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Mit Hemd über dem Kopf: Nach seiner Festnahme sitzt ein Mann in einem Auto der Einsatzkräfte. Foto: Alex Talash/dpa

Hagen Er soll sich mit einem IS-Terroristen über das Bauen von Bomben ausgetauscht haben. Einen islamistischen Anschlagsplan auf die Synagoge in Hagen bestreitet er aber. Nun muss ein Haftrichter entscheiden, ob der 16-jährige Syrer in Untersuchungshaft muss.

Die Ermittler sehen demnach einen dringenden Tatverdacht gegen ihn und werden einen Haftbefehl beantragen, über den der Richter noch am Freitag entscheiden muss. Der junge Syrer war am Donnerstag wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Terroranschlags festgenommen worden. Sein Anwalt bestätigte, dass am Nachmittag eine Vorführung seines Mandanten geplant sei.