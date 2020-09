„Im nächsten Jahr ist Schluss“ : Hamburger FDP-Chefin Katja Suding scheidet aus Politik aus

Hamburg Vor einem halben Jahr mussten die Liberalen in Hamburg eine Wahlschlappe verkraften. Nun kündigt Landeschefin Katja Suding ihren Rückzug aus der Politik an - aus persönlichen Gründen.

Vor rund zehn Jahren sei sie „ziemlich plötzlich“ aus einem „sehr schönen“ Berufsleben in die Politik gegangen, „habe mich da in die Pflicht nehmen lassen“, resümierte Suding. „Ich habe das gemacht mit allen Chancen und Risiken.“ Es seien „wunderbare, spannende und bewegende Jahre“ gewesen.

Die Bürgerschaftswahl 2015 sei auch für die Bundespartei sehr wichtig gewesen, weil die FDP in Hamburg erstmals seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag wieder in ein Landesparlament einziehen musste. „Das sollte eine Trendwende auf dem Weg zum Comeback der Bundespartei einleiten.“ Mit Suding, die sich mit frechen Slogans wie „Unser Mann in Hamburg“ in Szene setzte, holte die FDP 7,4 Prozent.