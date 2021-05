Sprache : Hamburgs CDU-Chef: Gendern bei staatlichen Stellen verbieten

Das sogenannte Gender-Sternchen in der Anrede "Kolleg*innen" auf einem Bildschirm. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Hamburg Die Mehrheit der Bevölkerung ist laut Umfrage gegen das gendern in Wort und Schrift. Aus der CDU kommt nun der Ruf nach einem Gendersprache-Verbot bei staatlichen Stellen.

„Zu Hause am Abendbrottisch sollte selbstverständlich jeder, der das möchte, nach Herzenslust gendern können“, sagte der Bundestagsabgeordnete in einem „Spiegel“-Interview. „Aber von Beamten, Lehrkräften und Dozenten erwarte ich, dass sie im Dienst gültige Regeln und Normen nicht einfach willkürlich verändern.“ Deshalb sei für staatliche Stellen ein Gesetz nötig, wie es auch in Frankreich diskutiert werde.