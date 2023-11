Nach Geiselnahme Hamburgs Flughafen-Chef kündigt neue Sicherheitsmaßnahmen an

Nach dem Eindringen von Klimaaktivisten im vergangenen Juli sei bereits die Zahl der Streifen am Flughafenzaun erhöht worden. Zudem liefen Test mit neuen Kameras und Zaunsensorik, sagte Eggenschwiler. Das unbefugte Eindringen in den Sicherheitsbereich des Flughafens sei immer eine Straftat, betonte Eggenschwiler. Er räumte zugleich ein: „Es gibt neue Risiken und die bringen uns zum Umdenken.“ Das geschehe in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden.