75 Jahre Grundgesetz Harbarth: Demokratie nicht von Zuschauerrang kommentieren

Das Grundgesetz - die deutsche Verfassung - wurde am 23. Mai 1949 - also vor 75 Jahren - erlassen. „Unser Land durchläuft eine der bisher schwersten Phasen in seiner 75-jährigen Geschichte“, sagte Harbarth auf die Frage, ob die AfD die Demokratie unterwandere - ohne die Partei dabei namentlich zu nennen. „Das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Demokratie sinkt, die Unzufriedenheit wächst, Menschen wenden sich stärker als früher den politischen Rändern und autoritären Führungsmodellen zu.“ Harbarth sprach von einem Bündel an Motiven und nannte „Enttäuschung, Frustration, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Sorgen.“