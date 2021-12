Bundeshaushalt : Harte Vorwürfe in Debatte um Kredit-Umschichtung

Will für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung 60 Milliarden Euro umschichten: Bundesfinanzminister Christian Lindner. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Heuchelei, Verfassungsbruch, Verleumdung: In der ersten Haushaltsdebatte des neuen Bundestags kochen Emotionen hoch. Die Vorlage von Finanzminister Lindner soll sogar vor Gericht landen.

Der Finanzminister will für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung 60 Milliarden Euro umschichten, die wegen der Corona-Krise 2021 als Kredite genehmigt waren, aber nicht aufgenommen wurden. Sie sollen in einem Klima- und Transformationsfonds sozusagen auf die hohe Kante gelegt werden, damit sie nicht verfallen, sondern auch in den kommenden Jahren noch nutzbar sind.