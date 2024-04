Kommunalwahlen Hass und Hetze gegen Lokalpolitiker

Einschüchterung gehöre zur „bekannten Methode im Bereich Rechtsextremismus“, sagt Kramer. Durch Angsträume in der Gesellschaft wollten Rechtsextremisten Menschen mit Haltung aus dem aktiven politischen Spektrum drängen. „Wir werden erfahrungsgemäß in diesem Superwahljahr ganz massiv mit diesen Einschüchterungen zu tun haben.“ Kommunalwahlen finden am 9. Juni in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt statt. Thüringen wählt bereits am 26. Mai.