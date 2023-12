Finanzen Haushaltskrise: Union erhöht den Druck auf Ampel-Koalition

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, forderte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in einem Brief auf, sich in der aktuellen Situation einzuschalten. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die SPD-Fraktionsspitze einen Bundestagsbeschluss zum Haushalt 2024 in diesem Jahr nicht mehr für möglich hält.