Ermahnungen im Ampel-Zoff Klingbeil: „Diese öffentlichen Auseinandersetzungen müssen jetzt aufhören“

Die Nerven scheinen teils blank zu liegen in der Ampel-Koalition. Im Tauziehen um wichtige Gesetzesvorhaben gibt es keine klaren Fortschritte. Jetzt hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil an die Koalitionspartner appelliert, die öffentlichen gegenseitigen Vorwürfe zu beenden und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. „Es geht darum, dass wir alle drei uns bewusst machen, was wir für eine Verantwortung tragen. Wir werden jetzt am Sonntag im Koalitionsausschuss zusammenkommen. Wir haben große Aufgaben zu lösen“, sagte Klingbeil am Rande eines Besuchs in Ankara unserer Redaktion. „Der öffentliche Streit der letzten Tage, das gegenseitige Vorhalten, das ist nicht das, was wir gerade brauchen, um das Land voranzubringen. Daran wird diese Koalition am Ende gemessen“, so der SPD-Chef.