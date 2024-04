Teure Marketing-Reise Was von Hendrik Wüsts USA-Abenteuer bleibt

Es ist der letzte Tag der USA-Reise von Hendrik Wüst (CDU). Auf dem Microsoft-Campus in Redmond reiht sich ein unscheinbarer, grauer Büroklotz an den nächsten. Logos? Fehlanzeige. Auffällig unauffällig präsentiert sich der Technologieriese seinen Besuchern. Das Dezente darf nicht über den Einfluss hinwegtäuschen. Staats- und Regierungschefs gehen hier wie selbstverständlich ein und aus. Und an diesem Freitagvormittag Mitte April im Staate Washington geht das auch eine Nummer kleiner mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten.