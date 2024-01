Berliner Bürgermeister Kai Wegner soll Beziehung mit Senatskollegin haben

Es gibt Umfragen, wonach jeder Dritte schon einmal eine Beziehung am Arbeitsplatz gehabt haben soll. Kommt also gar nicht so selten vor. Doch auch am Kabinettstisch? In Berlin, auch in der CDU, ist das Privatleben des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner nun politisch geworden. Und es ist derzeit das Tuschel-Thema Nummer eins. Wegner, so die Gerüchte, und die von ihm geförderte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch sollen eine Liebesbeziehung eingegangen sein. Bestätigt ist die Liaison der Parteifreunde nicht. Dementiert aber auch nicht. Es herrscht Schweigen seitens der Betroffenen und der eingeschalteten Rechtsanwaltskanzlei.