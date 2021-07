Altersvorsorge : Heil: Grundrente erkennt Lebensleistung an

Berlin/Nürnberg Die ersten Bescheide an Neurentner sind per Post auf dem Weg. Mit der Grundrente soll die Lebensleistung vor allem von Geringverdienern anerkannt werden, sagt Arbeitsminister Heil.

Von der Grundrente würden in Zukunft 1,3 Millionen Menschen in Deutschland profitieren, die einen Aufschlag auf ihre errechnete Rente erhalten, sagte Heil am Montag in Nürnberg. Anspruch darauf haben vor allem Menschen, die lange gearbeitet, aber wenig verdient haben, darunter viele Frauen.