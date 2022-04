Ministerin bestätigt Medienbericht : NRW-Umweltministerin Heinen-Esser und Kollegen feierten nach Flut auf Mallorca

Ranghohe Mitglieder der NRW-Politikriege haben im Juli 2021 zusammen mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser auf Mallorca gefeiert - kurz nachdem die Flutkatastrophe zahlreiche Tote gefordert hatte.

Rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe im Juli in NRW hat Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) einem Medienbericht zufolge mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca Geburtstag gefeiert. Das berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag). „Ich bestätige das“, sagte Heinen-Esser am Donnerstag zu dem Bericht der Deutschen-Presse-Agentur. Auch NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) und Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) hätten am 23. Juli an einer Geburtstagsfeier des Ehemanns von Heinen-Esser teilgenommen.