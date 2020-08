Bangen um Karnevalsumzüge : Heinsberger Landrat plädiert für Absage von Karneval

Ein Winter ohne Karneval wird immer wahrscheinlicher. NRW-Vizeministerpräsident Joachim Stamp eint jedenfalls: Corona lässt Nähe nicht zu, und ohne Nähe ist Karneval kaum denkbar. Auch der Heinsberger Landrat plädiert für eine Absage.

Pusch sagte: „Als wenn die Kölner „ein bisschen“ Karneval feiern könnten. Das ist wie ein bisschen schwanger. Ich glaube, es wäre am besten, das jetzt abzusagen.“ Das sei auch das, was er aus den Vereinen in seiner Region höre. „Sonst wabert das Thema ewig umher.“