Leute Helene Fischer und andere Promis gegen Rechtsextremismus

Lindenberg sagte: „Millionen Menschen haben klare Kante gezeigt, in den Straßen steigt das Fieber, und die Message an die Politik is' klar: Jetzt muss was passieren, kein Kuschelkurs mehr mit den Demokratiezerstörern der AfD, harte Grenzen nach rechts außen und keine faulen Kompromisse.“ Mario Barth sagte knapp: „Rassismus und Antisemitismus muss man bekämpfen. Das ist nicht zum Lachen.“