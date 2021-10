Laschet-Nachfolge : Hendrik Wüst ist neuer Ministerpräsident in NRW

Düsseldorf Der Wahl-Krimi ist ausgeblieben: Bereits im ersten Durchgang wird Hendrik Wüst im NRW-Landtag als Nachfolger von Armin Laschet zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.

„Ich will gemeinsam mit meinem Kabinett Dinge vorantreiben und Neues angehen und dabei auch über das Jahr 2022 hinausdenken für eine Politik, die an die nächste Generation denkt und nicht nur an die nächste Wahl“, sagte Wüst. Am 15. Mai stehen in NRW Landtagswahlen an. Wüst hat bereits deutlich gemacht, dass er seine Partei dann in eine neue Regierung führen möchte. Allerdings ist er Umfragen zufolge vielen Bürgern in Nordrhein-Westfalen gar nicht bekannt.