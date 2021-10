Bengalos vor Haus von NRW-Innenminister gezündet : Staatsschutz ermittelt wegen Randalierern vor Privathaus von Herbert Reul

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Foto: Roberto Pfeil/dpa

Leichlingen In Leichlingen, dem Wohnort von NRW-Innenminister Herbert Reul, haben sich am Sonntag Vermummte versammelt, Bengalos gezündet und Parolen gerufen. Jetzt hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer Versammlung von Vermummten vor dem Privathaus des NRW-Innenministers Herbert Reul (CDU) hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Es gehe um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und gegen das Sprengstoffgesetz, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Hintergründe der „Spontanversammlung“ am Sonntag in Leichlingen waren noch unklar, möglicherweise stand die Aktion „in Zusammenhang mit dem neuen Versammlungsgesetz“, hieß es von der Polizei.

Mindestens 15 Menschen hatten mitgemacht, sie zogen durch die Straßen der 28.000-Einwohner-Stadt. Einige Randalierer zündeten laut Polizei Bengalos vor Reuls Wohnhaus. Sie riefen Parolen und hielten Banner hoch - was darauf stand, ist nicht übermittelt. Die Versammlung löste sich am Sonntag rasch auf, der CDU-Politiker war nicht zu Hause. Die Polizei rückte für die Fahndung mit drei Hundertschaften an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Zeugen wurden vernommen und Aussagen ausgewertet.

Ein aus dem linken Spektrum bekannter 31-Jähriger sei festgenommen und wenig später wieder entlassen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Inwiefern er an der Versammlung beteiligt war, konnte demnach nicht abschließend geklärt werden.

Einem Sprecher des Innenministeriums zufolge ist die Polizei am Nachmittag von Anwohnern alarmiert worden. Abgesperrt war das Gebiet um Reuls Privathaus in der City nicht. Am Gebäude gab es keinerlei sichtbare Schäden.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-549338/4

(dpa/ga)