Landtag Hessens CDU-Ministerpräsident Rhein wiedergewählt

Wallmann beschwor in ihrer ersten Rede in der neuen Legislaturperiode den Wert der freiheitlichen Demokratien. Sie verwies darauf, dass Umfragen zufolge das Vertrauen in die Parteien, Politiker und den Staat allgemein nachgelassen habe. „Zeitgleich sinkt die Beteiligung an Wahlen oder verharrt auf niedrigem Niveau“, sagte Wallmann und forderte: „Unsere Demokratie braucht mehr denn je aktive Demokraten.“ Sie forderte, die historisch-politische Bildung neu auszurichten, um mehr Menschen zu erreichen.