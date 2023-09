Afrikanische Staaten Heusgen für Reform des UN-Sicherheitsrats

Heusgen nannte es erstaunlich, wie oft er als UN-Botschafter erlebt habe, „wie gerade China, das sich immer als Fürsprecher der sogenannten Entwicklungsländer aufspielt, dasjenige Land ist, was am stärksten eine Reform des Sicherheitsrates blockiert“. Peking setze afrikanische Länder „sogar richtig unter Druck, damit man in dieser Frage nicht weiterkommt“. Der 68-Jährige hat auch eine Vermutung, warum das so sei: „China will letztlich verhindern, dass seine privilegierte Stellung im Sicherheitsrat durch zusätzliche ständige Mitglieder relativ geschwächt wird.“