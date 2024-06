Etat Hilfsorganisationen warnen Bundesregierung vor Kürzungen

Bei der Vorstellung ihres jährlichen Berichts „Kompass“ zur Entwicklungspolitik rieten sie zudem eine verbindliche Richtschnur an, welche Ziele mit den afrikanischen Ländern vereinbart werden sollen und welche Angebote die Bundesregierung diesen Staaten dafür mache. Es sei an der Zeit, die unterschiedlichen Afrika-Papiere der Ressorts an veränderte Herausforderungen in Afrika anzupassen.