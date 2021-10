Bundeswehr : Hitzige Debatte über Zapfenstreich

Berlin Mit Trommeln und Fackeln wird der Afghanistan-Einsatz in Berlin feierlich gewürdigt. Im Netz hagelt es nach dem Zapfenstreich der Bundeswehr plötzlich NS-Vergleiche. Wie groß ist die Entfremdung von Gesellschaft und Truppe?

Bei der Feier am Mittwochabend soll es um Anerkennung gehen, um Würdigung und um einen vorläufigen Schlusspunkt für einen schwierigen, schmerzhaften und langen Einsatz der Truppe. 59 Soldaten ließen am Hindukusch ihr Leben. Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der deutschen Streitkräfte. Mit dem Brauch werden etwa Bundespräsidenten und Bundeskanzler sowie Verteidigungsminister bei ihrer Verabschiedung geehrt. Seine Ursprünge liegen nicht in der NS-Zeit, sondern gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das Zeremoniell findet immer abends statt, besteht aus einem Aufmarsch, mehreren Musikstücken - darunter die Nationalhymne - und dem Ausmarsch. Fackeln gehören immer dazu. ,

Eine Reihe von Nutzern, aber auch linke Politiker, fühlen sich durch die Szenen der Zeremonie aber an dunkle Kapitel der deutschen Geschichte erinnert, insbesondere weil der Fackelzug nicht etwa im Bendlerblock, sondern vor dem Reichstagsgebäude stattfand. „Wenn Deutsche Fackeln in die Hand nehmen“ sage sie mit Max Liebermann „ick kann janich so viel fressen, wie ich kotzen möchte“, schreibt die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth. Die Linke-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen verweist auf die zivilen Opfer des Afghanistan-Krieges und toten Soldaten. „Was gibt es da zu feiern mit diesem militaristischen Mummenschanz?“

„Man kann sich nicht in Sonntagsreden beschweren, dass der Einsatz in Afghanistan einen breiteren Raum einnehmen soll in der Debatte, und dann den Soldaten sagen: Geht fürs Zeremoniell in die Kaserne“, sagte der Grünen-Politiker Tobias Lindner - aufgrund der Teilnahme an einer mehrtägigen Übung selbst Panzerschütze der Reserve - der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse zwar diskutieren, was traditionswürdig für die Bundeswehr sein könne und was nicht - aber man könne Zeremonien nicht frei erfinden. „Auch andere Zeremonien wie Serenaden werden mit Fackeln abgehalten“, sagte Lindner. Der Große Zapfenstreich sei weder ein Ritual aus dem Dritten Reich, noch eines, „das etwas Heroisches hochzieht“. Aber die Kritik daran zeige auch, wie schwierig die öffentliche Debatte sei.