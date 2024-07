Ex Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm wird Honorarprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Arne Schönbohm ist am Montag zum Honorarprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) ernannt worden. Dies teilte die Hochschule in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Demnach vertrete er künftig im Institut für Sicherheitsforschung (ISF) den Bereich „Sicherheit in der Digitalisierung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaften“.