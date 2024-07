Haushalts-Showdown Hochspannung im Ampel-Haushaltsstreit - gelingt Durchbruch?

Zuversichtlich zeigte sich Scholz auch mit Blick auf das Viertelfinale der Fußball-EM, für das er einen knappen Sieg der deutschen Mannschaft erwartet. Auf die Frage, was sein Tipp sei, antwortete er: „Tja, 1:0 für Deutschland.“ Scholz will am Freitag um 18.00 Uhr in Stuttgart live dabei sein, wenn die deutsche Mannschaft gegen Spanien antritt. Ob er dann eine Grundsatzeinigung im Haushaltssstreit in der Tasche hat, ist fraglich.