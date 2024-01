Kritische Hochwasser-Lage Regierung und Opposition diskutieren über Hochwasser-Kosten

Die Lage in den stark belasteten Hochwassergebieten spitzt sich weiter zu. Neben Dauerregen, der laut Deutschem Wetterdienst in dieser Woche weiter anhält, kann es gebietsweise auch Sturm geben. Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens und der Süden Sachsen-Anhalts sind vom Hochwasser weiterhin besonders betroffen. Die steigenden Pegelstände machen auch Bremen, dem nördlichen Thüringen sowie Ostbayern zu schaffen. In Niedersachsen gehen Sandsäcke, die etwa zur Absicherung von Deichen gebraucht werden, zur Neige. Inzwischen kommt Nachschub aus den Reserven anderer Länder.