Kommentar zum Hochwasserschutz Unpopuläre Entscheidungen sind nötig

Hochwasser folgen inzwischen einer Art politischen Choreografie. Erst steigt das Wasser, dann geraten die Ufer oder Deiche unter Druck, das Wasser läuft in die Häuser. Dann kommen die Politiker, ermutigen die Helfer, bedanken sich artig und versprechen unbürokratische Hilfe für die Betroffenen. Dann wird noch ein wenig über Flussauen räsoniert, die leider nicht mehr breit genug sind, über Siedlungsverbote in niedrig gelegenen Landstrichen, höhere Deiche und über Entscheidungen, die das alles ändern sollen. Anschließend geht der Betrieb in den Regierungen und Verwaltungen weiter. Bis zur nächsten Flut.