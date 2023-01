Verteidigung : Högl: 100-Milliarden-Topf für Truppe verdreifachen

Berlin 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswerhr sind bereits bereitgestellt. Für die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, reicht diese Summe bei weitem nicht.

„Produktion in den nächsten Jahren hochfahren“

Sara Nanni, die Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss, sagte der „FAS“, wer Frieden wolle, müsse auch in Sicherheit investieren. „In den nächsten Jahren müssen wir die Produktion hochfahren.“

Laut Bundeswehrverband fehlt etwa allein in Deutschland Munition im Wert von 20 bis 30 Milliarden Euro. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), erinnerte an Nachschubprobleme bei Munition aus der Schweiz und folgerte: „Die Herstellung von Munition gehört in eines der Nato-Länder oder nach Deutschland.“