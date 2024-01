Kommentar zur Forderung nach höheren Parkgebühren für SUVs Fette Autos sollen mehr zahlen – richtig so!

Groß und breit muss ein Auto sein. So lernen es die Verkäufer in ihren Schulungen, so wünschen es trotz gestiegenem Umweltbewusstsein viele Kunden. Fazit: Der Boom des SUVs (Sport Utility Vehicles) und anderer überdimensionierter Wagen ist ungebrochen und will einfach nicht abebben. Besonders unter geltungssüchtigen Männern, Helikopter-Eltern und Rentnern sind die Autos mit den großen Abmessungen beliebt. Nun gut, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Und gerade für ältere Menschen ist es bequemer, mit einem höher gelegten Auto zu fahren. Aber für den knappen Raum in den Innenstädten sind diese Monster-Kraftfahrzeuge kaum geeignet.