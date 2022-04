Prozesse : Holocaust-Leugnerin scheitert mit Berufung

Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck sitzt auf einer Bank in einem Gerichtsflur. ) Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin- Zeichen eines Umdenkens oder gar der Reue gibt es weiterhin nicht bei der 93-jährigen Holocaust-Leugnerin. Das Berliner Landgericht verhängt eine einjährige Gefängnisstrafe,

Die notorische Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist in einem Berufungsprozess in Berlin gescheitert. Das Landgericht der Hauptstadt verhängte am Freitag gegen die 93-Jährige eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und verwarf Berufungen der Angeklagten gegen zwei Urteile wegen Volksverhetzung.