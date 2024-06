Jugend Holocaust-Überlebende appellieren: Geht zur Europawahl

Vor der Europawahl haben acht hochbetagte Holocaust-Überlebende in einem offenen Brief an junge Leute appelliert, ihre Stimme für die Demokratie zu nutzen. „Für Millionen von Euch ist die Europawahl die erste Wahl in Eurem Leben - für viele von uns könnte es die Letzte sein“, heißt es in dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Schreiben. „Gebt der Demokratie eine Chance. Geht wählen. Zeigen wir gemeinsam, dass 'Nie wieder' nicht nur eine Phrase ist, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen, das auch heute gilt. Und morgen. Und für immer.“