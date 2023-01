Interview Joachim Stamp : „Ich wollte nach der Wahl nicht davonrennen“

„Wir haben im Wahlkampf unsere Erfolge nicht gut genug kommuniziert“, sagt Joachim Stamp. Am Samstag nimmt er als FDP-Landeschef Abschied. Foto: FDP-NRW/FDP

Exklusiv An diesem Samstag nimmt Joachim Stamp beim FDP-Landesparteitag in Bielefeld nach gut fünf Jahren Abschied vom Amt des Vorsitzenden der NRW-Liberalen. Gespannt blickt er auf seine neue Aufgabe in der Bundesregierung. Mit dem 52-jährigen Bonner sprach Bernd Eyermann.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Freuen Sie sich zur Verabschiedung auf einen großen Bahnhof?

Joachim Stamp: Es geht bei dem Parteitag nicht um mich, sondern um das neue Team. Nach der verlorenen Landtagswahl haben sich sehr viele Engagierte mit vielen guten Ideen an unserem Reformprozess beteiligt. Ich freue mich, wenn die jetzt zur Geltung kommen. Leidenschaftlich gemanagt hat diesen Prozess unser Generalsekretär Moritz Körner.

Zur Person Joachim Stamp (52) war in der schwarz-gelben NRW-Koalition von 2017 bis 2022 Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie stellvertretender Ministerpräsident. FDP-Landesvorsitzender ist er seit November 2017. Er war Generalsekretär der Landes-FDP, stellvertretender Vorsitzender, Kreisvorsitzender in Bonn und 13 Jahre Mitglied im Stadtrat. Der 52-Jährige wohnt mit seiner Frau Barbie Haller, die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur ist, und seiner Familie im Bonner Stadtteil Röttgen, wo er auch aufgewachsen ist. grd/ye

Worauf sollte die künftige Parteiführung achten?

Stamp: Wir hatten über mehrere Jahre eine sehr lebendige Parteiarbeit. Das ist coronabedingt und wegen der Konzentration auf das Krisenmanagement in der Landesregierung verloren gegangen. Das bedauere ich sehr. Jetzt geht es darum, wieder eine neue Aufbruchstimmung auszulösen.

Höhen und Tiefen lagen in Ihrer Zeit an der FDP-Landesspitze eng beieinander. An welche erinnern Sie sich besonders?

Stamp: Positiv war, dass wir es geschafft haben, eine in der Sache sehr erfolgreiche Koalition mit der CDU mit nur einer Stimme Mehrheit zu bilden, die Nordrhein-Westfalen besser durch die Corona-Krise geführt hat als manch andere Landesregierungen ihre Bundesländer. Negativ war das Wahlergebnis 2022 und die Erkenntnis, dass nicht alles, was von Fachleuten gelobt wird, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern so ankommt.

Ihre Partei hat bei der Landtagswahl im Mai nur 5,9 Prozent erzielt. 2017 waren es noch 12,6 Prozent. Erst gut drei Monate nach der Wahl haben Sie angekündigt, dass Sie sich vom Landesvorsitz zurückziehen. Der richtige Weg?

Stamp: Als Landesvorsitzender und Spitzenkandidat habe ich die persönliche Verantwortung für das Ergebnis übernommen, aber ich wollte nach der Wahl nicht davonrennen und alles hinschmeißen. Mir war wichtig, dass wir keine öffentliche Debatte über Schuldzuweisungen führen, sondern als Partei beieinanderbleiben, intern darüber sprechen, was wir besser machen können und einen geordneten Übergangsprozess hinbekommen. Den haben wir jetzt.

Was hat denn die Aufarbeitung des Wahldesasters ergeben?

Stamp: Die Gründe sind vielschichtig. Der Trend war ohnehin nicht gut. Wir haben aber auch im Wahlkampf unsere Erfolge nicht gut genug kommuniziert.

Was meinen Sie konkret?

Stamp: Die Zusammenarbeit in einer Koalition ist immer ein Kompromiss. Die CDU ist lange sehr partnerschaftlich mit uns umgegangen. Das war nach hinten heraus leider nicht mehr so.

Zum Beispiel?

Stamp: In der Pandemiepolitik haben wir anfangs gemeinsam um die richtigen Positionen gerungen und waren erfolgreich. Vieles ist uns im Verlauf der Pandemie dann durch die Ministerpräsidentenkonferenzen quasi diktiert worden. Da hatten wir zum Beispiel in der Schulpolitik kaum noch Gestaltungsspielraum. Hier hätten wir uns gegen die Vorfestlegungen der Ministerpräsidenten und der CDU stärker wehren müssen, um gerade im Schulbereich souveräner zu agieren. Die oft kurzfristigen Infos an die Schulen wurden dann uns als FDP angelastet.

Wo gab es inhaltliche Defizite?

Stamp: Die Analyse hat uns gezeigt, dass es weniger an den landespolitischen Inhalten gelegen hat. In der heißen Wahlkampfphase haben wir bei den übergeordneten Themen Impfpflicht, Tempolimit und Umgang mit Corona-Lagen gemerkt, dass unsere Wählerschaft gespalten ist. Da hatten die Älteren oft andere Vorstellungen als die Jüngeren.

Das war 2017 noch nicht so?

Stamp: Da gab es eine andere strategische Lage. Damals war die Frage, ob der FDP mit dem Spitzenkandidaten Christian Lindner ein Comeback im Bund gelingt. Das haben viele bejaht. Weil die Bundestagswahl vier Monate später stattfand, war die Landtagswahl quasi eine Testwahl. Der Zeitpunkt war für uns glücklich, Lindner hat unglaublich viel mobilisiert.

2022 fehlte dieses Glück?

Stamp: Wir hatten in Berlin die Ampel gebildet, die durch den russischen Angriffskrieg und die Folgen keinen einfachen Start hatte. Viele Wählerinnen und Wähler wollten aber keine Ampel mit einem dezidiert linken SPD-Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Die Meinungsforschung hatte ja fälschlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt. Das hat Hendrik Wüst geschickt gegen uns genutzt. Bürgerliche Wechselwähler haben dann sicherheitshalber CDU gewählt. Es geht oft um übergeordnete Konstellationen und Koalitionsoptionen. Da ist es dann als FDP sehr schwer, landespolitisch mit Personen und Programm durchzudringen.

Sie verlassen am Donnerstag den Landtag. Es folgt Ihre Bonner FDP-Kollegin Franziska Müller-Rech. Was geben Sie ihr mit auf den Weg?

Stamp: Ich muss sie nicht beraten, sie kennt das Geschäft, war ja schon fünf Jahre Abgeordnete. Sie ist engagiert, intelligent und eine exzellente Fachfrau im Bereich der Schulpolitik. Da kann sie sofort anknüpfen. Ich freue mich, dass die Bonner FDP weiter im Landtag vertreten ist.

In wenigen Wochen werden Sie Sonderbevollmächtigter für Migration der Bundesregierung. Was wollen Sie in dem Amt bewegen?

Stamp: Ich möchte dazu beitragen, dass wir mit Herkunftsländern versuchen, irreguläre Migration deutlich zu reduzieren und reguläre Migration zu stärken.

Das heißt?

Stamp: Wir werden versuchen, faire Migrationspartnerschaften zu entwickeln, die den Bundesländern einerseits bessere Rückführungen insbesondere von Straftätern und Gefährdern ermöglichen und die andererseits neue, reguläre Wege für Einwanderer in unseren Arbeitsmarkt oder auch an unsere Hochschulen erlauben.

Es ist wahrscheinlich schwierig, mit den Taliban in Afghanistan und Assad in Syrien, von wo eine große Anzahl an Migranten kommt, Abkommen zu treffen.