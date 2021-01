Islamistische Gefährder : IMK-Chef sieht noch hohe Hürden für Abschiebung nach Syrien

Stuttgart Jahrelang hat Deutschland niemanden nach Syrien abgeschoben. Zu gefährlich war die Lage im Bürgerkrieg. Der Abschiebestopp gilt nun nicht mehr. Doch bis der erste Gefährder im Flugzeug sitzt, dürfte noch einige Zeit vergehen.

„Auch Gefährder in unserem Land können sich jetzt nicht mehr auf einen Abschiebestopp berufen“, sagte Baden-Württembergs CDU-Innenminister der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Allerdings müssten mehrere Voraussetzungen erfüllt sein, erst dann könne es „in Einzelfällen auch zu Rückführungen nach Syrien kommen“. Der seit 2012 geltende Abschiebestopp war auf Drängen der Union Ende 2020 ausgelaufen.

Das heißt, dass es in Syrien sichere Gebiete geben müsse, in die man abschieben kann. Hier ist die Lageeinschätzung des Auswärtigen Amts entscheidend. Zuletzt hatte es geheißen, dass es in allen Landesteilen „weiterhin zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch verschiedene Akteure“ komme. Dazu sagte Strobl: „Die Zeiten ändern sich und die Situation vor Ort in Syrien kann sich ebenfalls ändern.“