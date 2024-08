Branchenverband ist alarmiert Immer mehr Apotheken in NRW schließen

Die Zeiten, in denen es Apotheken an jeder Ecke gab, sind vorbei. Im Gegenteil: Ihre Zahl sinkt immer schneller. „In diesem Jahr gehen wir von deutlich mehr als 120 Apothekenschließungen in NRW aus“, sagt Thomas Preis, der Chef des Apothekerverbandes Nordrhein. „Zum Ende des Jahres rechnen wir in NRW mit nur noch knapp 3600 Apotheken. Das ist ein neuer, dramatischer Tiefstand.“ Seit dem Jahr 2010 werde sich damit die Zahl der Apotheken um 25 Prozent verringert haben. Die Apothekendichte lag schon zuletzt in Deutschland und auch in NRW mit nur 21 Apotheken pro 100.000 Einwohner weit unter dem Durchschnitt in Europa mit 32 Apotheken.