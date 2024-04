Angespannte Kita-Situation Kindergärten in NRW immer häufiger geschlossen

Kitas in NRW nehmen immer mehr Schließtage in Anspruch und machen nachmittags tendenziell früher zu. Das ergab eine Antwort des Familienministeriums von Josefine Paul (Grüne) auf eine Anfrage der SPD-Fraktion. Demnach bleiben die Einrichtungen im laufenden Kindergartenjahr im Schnitt an 22,5 normalen Wochentagen planmäßig geschlossen, im Vorjahr waren es 22,3 Tage. Landesweit empfohlen sind eigentlich maximal 20 Schließtage. Aber rund 8140 der 10.830 statistisch erfassten Häuser liegen mittlerweile darüber. 2295 von ihnen schöpfen das gesetzlich zulässige Höchstmaß von 27 Tagen voll aus – im Vergleich zu 1993 im Vorjahr. Die Zahl derjenigen, die nur maximal zehn Tage zumachen, sank zugleich von 705 auf 580.