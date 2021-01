Befragung von infratest dimap : Impfbereitschaft in Deutschland nimmt zu

Impfbereitschaft in Deutschland nimmt zu

Immer mehr Menschen in Deutschland wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Foto: Felix Kästle/dpa

Berlin Impfstoffe sind entwickelt, zugelassen und teilweise auch schon verfügbar. Aber wie sieht es mit der Impfbereitschaft aus? Da war zuletzt noch Luft nach oben.

Die Bereitschaft zur Impfung gegen das Coronavirus hat laut einer Umfrage in Deutschland zugenommen. In einer Befragung von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend von Anfang der Woche gaben 54 Prozent an, sich auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen.