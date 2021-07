Facebook und Google verschärfen Regeln : Ist eine Impfpflicht in Betrieben auch in Deutschland möglich?

Ohne Impfung, kein Zutritt ins Büro: Die Tech-Giganten Google und Facebook führen eine Impfpflicht für ihre Mitarbeiter ein. Foto: geargodz - stock.adobe.com/BaLL LunLa

Washington/Bonn Google und Facebook führen für ihre Mitarbeiter in den USA eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ein. Ist das in Betrieben in Deutschland auch möglich? Und wie gehen große Bonner Unternehmen mit Impfungen um?

Wegen der raschen Ausbreitung der Delta-Variante in den USA verschärfen Google und Facebook die Corona-Regeln für ihre Beschäftigten. Die Mitarbeiter der zwei Internetriesen in den Vereinigten Staaten müssen sich vor einer Rückkehr in die Büros gegen das Coronavirus impfen lassen. Google-Chef Sundar Pichai erklärte, die Regelung betreffe zunächst die USA, werde in den kommenden Monaten aber auch für andere Regionen gelten, sobald dort Impfungen weithin verfügbar seien.

Google sei sich bewusst, dass viele Beschäftigte sich Sorgen machten, wegen der zunehmenden Infektionen durch die Delta-Variante ins Büro zurückzukehren. „Sich impfen zu lassen, ist eine der wichtigsten Maßnahmen, uns und unsere Gemeinden in den kommenden Monaten gesund zu halten“, betonte Pichai in einer Mitteilung. Google verschiebe zudem die geplante größere Rückkehr in die Büros bis 18. Oktober.

Bei Facebook kündigte Personalchefin Lori Goler an, die Umsetzung der Impfpflicht für Mitarbeiter in den US-Büros werde von „örtlichen Bedingungen und Vorschriften“ abhängen. „Wir werden auch eine Vorgehensweise haben für jene, die aus medizinischen oder anderen Gründen nicht geimpft werden können“, ergänzte sie. Das Vorgehen mit Blick auf Standorte außerhalb der USA werde weiter geprüft.

Keine gesetzliche Grundlage für Impfpflicht in Deutschland

In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Für eine allgemeine Impfpflicht fehle bisher ebenso eine gesetzliche Grundlage wie für die Impfpflicht von einzelnen Unternehmen. Das erklärt der Bonner Rechtsanwalt Dieter Schaper im GA-Gespräch. „Es gibt eine Regelung im Infektionsschutzgesetz, wonach das möglich wäre“, sagt Schaper. „Das Bundesgesundheitsministerium mit Zustimmung des Bundesrates hat davon aber noch keinen Gebrauch gemacht“, erklärt er. Somit gibt es derzeit noch keine.

Ob Arbeitgeber eine Impfung von ihren Beschäftigten verlangen können, sei umstritten. „Eine grundsätzliche Impfpflicht durch den Arbeitgeber ist derzeit noch nicht möglich, weil es auch hier einer gesetzlichen Grundlage fehlt und weil das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen dagegensteht“, erklärt der Anwalt. Es gebe aber viele juristische Stimmen, die sagen, dass eine Pflicht „im Rahmen des Weisungsrechtes des Arbeitgebers in bestimmten Berufsgruppen“ zulässig sei, etwa für medizinisches und pflegerisches Personal. Demnach könne hier das Persönlichkeitsrecht vor den Schutzgedanken des Arbeitgebers für den Arbeitsplatz und etwa für die Patienten in einer Klinik zurücktreten“, erklärt Schaper.

Was passiert, wenn ein Unternehmen eine Impfpflicht einführt und Angestellte sich weigern, sei unklar. „Das ist juristisch noch nicht geklärt. Es gibt keine Rechtsprechung. Es gibt keine gesetzliche Regelung, das müsste im Einzelfall entschieden werden“, sagt der Anwalt.

Eine Impfpflicht gibt es bereits: Das Masernschutzgesetz trat am 1. März 2020 in Kraft. Neben Kindern müssen sich etwa auch Erzieher, Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal gegen Masern impfen lassen.

Corona-Impfungen bei der Telekom, der Post und den SWB in Bonn

Die aktuelle Gesetzeslage betont auch die Deutsche Post DHL Group. „Eine Impfpflicht gibt es nicht und eine solche ist auch nicht geplant“, sagt Pressesprecher Alexander Edenhofer auf GA-Anfrage. Rund 40.000 Beschäftigte hätten sich bei der Post impfen lassen. „Das freiwillige Impfangebot ist auf großes Interesse gestoßen“, sagt Edenhofer. Bis Ende August gelte noch die Regelung für Büroangestellte, möglichst von zu Hause zu arbeiten und nicht ins Büro zu kommen. Zudem bietet die Post Selbsttests an. „Eine Testpflicht für nicht geimpfte Beschäftigte gibt es bei uns nicht“, sagt Edenhofer.

Da es keine Impfpflicht in Deutschland gibt, „stellt sich auch die Frage für uns nicht“, sagt Husam Azrak, Pressesprecher der Deutschen Telekom. Die Beschäftigten und mittlerweile auch die Angehörigen können sich ebenfalls bei der Telekom impfen lassen. „Die Erstimpfungen sind mittlerweile durch“, sagt Azrak. Knapp 25.000 Mitarbeiter hätten das Angebot angenommen. „Wir gehen davon aus, dass wir Ende August mit den Zweitimpfungen fertig sein werden.“

Die Hygienemaßnahmen wie Abstandsregeln behält das Unternehmen weiter bei. Arbeits- und Konferenzräume würden derzeit zu maximal 50 Prozent belegt, zudem stehen Schnelltests zur Verfügung. „Die Impfung ist zusätzlich ein wichtiger Faktor“, sagt Azrak. An den Büro- und Homeoffice-Regeln ändert die Telekom auch mit steigender Impfquote nichts. „Wir fragen nicht ab und es gibt keine Registrierung, wer geimpft wird. Die Angabe ist freiwillig“, sagt Azrak. „Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht frei, ob sie mit einem Schnelltest oder einem Impf- oder Genesenenzertifikat ins Büro kommen“, erklärt er.

Die Stadtwerke Bonn (SWB) sehen die Impfungen ebenfalls als „wichtiges Instrument zur Eindämmung der Pandemie und zum Schutze aller“, teilt Veronika John, stellvertretende Pressesprecherin, mit. Es gebe ein eigenes SWB-Impfzentrum, in dem seit dieser Woche bereits die Zweitimpfungen laufen. Wie hoch der Anteil ist, teilen die SWB aus Datenschutzgründen nicht mit. Die Impfbereitschaft innerhalb der Belegschaft sei aber hoch. Die Stadtwerke informieren seit dem Frühjahr mit einer internen Impfkampagne für eine Impfung und plädieren dafür. „Die Kampagne sorgt für großen Zuspruch“, sagt John. Das Unternehmen hat die aktuell gültigen Regeln zum Homeoffice oder dem mobilen Arbeiten bis auf Weiteres verlängert, „da sich die digitale Zusammenarbeit bei uns bewährt hat. Das betrifft die Mitarbeitenden, deren Anwesenheit in den SWB-Räumlichkeiten nicht zwingend erforderlich ist.“ (mit Material von dpa)