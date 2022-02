Corona-Pandemie : Impfstoff von Novavax angekommen - Auslieferung Freitag

Berlin/Quakenbrück Der bundesweite Start der Impfungen mit dem Präparat von Novavax rückt näher. Angeboten werden soll das Mittel zunächst vorrangig Beschäftigten im Gesundheitswesen.

An diesem Freitag soll der Impfstoff an die Länder ausgeliefert oder von ihnen in der Artlandkaserne in Quakenbrück abgeholt werden, wie es aus dem Gesundheitsministerium hieß. Vorgesehen ist, dass er vorerst nur an die Länder geht und noch nicht an Arztpraxen. Die erste Lieferung sollte 1,4 Millionen Dosen umfassen.