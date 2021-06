Pandemiebekämpfung : Am Samstag fällt auch für die Impfzentren die Priorisierung

Düsseldorf In den zentralen Impfeinrichtungen konnten sich zuletzt nur über 60-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen einen Termin besorgen. Minister Laumann verteidigt die Pläne, die Impfzentren in ihrer derzeitigen Form auslaufen zu lassen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich angesichts rückläufiger Infektionszahlen zufrieden gezeigt. „Wir haben eine sehr gute Situation in den Krankenhäusern“, sagte Laumann in Düsseldorf. Deshalb würde die Corona -Schutzverordnung mit Ausnahme kleinerer Änderungen bis zum 8. Juli verlängert. Da alle NRW-Kommunen unter 35 lägen, sei ohnehin wieder vieles möglich.

Laumann verteidigte, dass NRW trotz der bundesweiten Aufhebung der Priorisierung zuletzt nur bestimmte Gruppen in den Impfzentren erstgeimpft hätte. Konkret galt dies für die verbleiben den Menschen über 60 Jahre sowie Vorerkrankte. Noch bis Samstag könne diese Gruppe bevorzugt Termine buchen, davon hätten bereits 77.000 Gebrauch gemacht. Man verzeichne nun aber ein rückläufiges Interesse, so dass ab Samstag alle Bürger ab 16 Jahren einen Impftermin vereinbaren könnten. „Wenn das örtliche Impfzentrum keinen Termin mehr hat, kann man sich auch an das Nachbarimpfzentrum wenden“, sagte Laumann und versprach, „wenn nun nicht der Himmel über unseren Köpfen zusammenbricht“, werde jedem Bürger bis Ende Juli ein Impfangebot gemacht.

Impfstofflieferungen sollen künftig flexibler verteilt werden können

Laumann verteidigte die Pläne, die Impfzentren in ihrer derzeitigen Form auslaufen zu lassen. Deren Betrieb verursache Kosten von 90 bis 91 Millionen Euro, die hälftig von Bund und Land übernommen würden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen hätten klargestellt, dass die weiteren Impfungen im Regelsystem funktionierten. „Wir wollen aber weiter regionale Impfteams haben. Deswegen sind wir dabei , ein Konzept zu entwickeln, dass es bei den Kreisen und kreisfreien Städten eine entsprechende Struktur gibt“, sagte der Minister. Diese könnten dann aufsuchend in Behindertenheimen, Altenheimen oder Dorfzentren impfen, müssten dafür aber auch entsprechende Impfdosen zur Verfügung gestellt bekommen. Über die Ausgestaltung gibt es Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium. Zudem kündigte er an, dass Impfstofflieferungen künftig flexibler verteilt werden könnten. Impfzentren in Regionen mit einer geringen Hausarztabdeckung oder mit nur wenigen Ärzten, die sich am Impfen beteiligten, könnten mehr Impfdosen bekommen. Sollte es zudem Hinweise geben, dass die Kinder- und Jugendärzte mit dem Impfen der Zwölf- bis 16-Jährigen nicht klarkämen, könne man auch darüber nachdenken, diese in den Impfzentren zu impfen.