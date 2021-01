Kritik an Impfung : NRW-Gesundheitsminister wettert gegen Hennefs Bürgermeister

Düsseldorf/Hennef Die Impfung von Hennefs Bürgermeister Mario Dahm sorgte für viele Diskussionen. Im Landtag hat sich nun auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Vordrängler beim Impfen vorgeknöpft - und Dahm dabei explizit genannt.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) äußerte scharfe Kritik an Voreiligen, die sich in der Impfkette vorgedrängt und nicht an die Vorgaben gehalten hätten. „Da gibt es einmal dieses Prachtexemplar eines Bürgermeisters in Hennef“, wetterte der Gesundheitsminister am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde im NRW-Landtag. „Da gibt es aber auch Krankenhäuser, die das gesamte Personal geimpft haben, obwohl das nicht der Priorisierung entspricht und eigentlich unsolidarisch ist.“