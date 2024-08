Nahost-Konflikt In hoher Bereitschaft: Die Instrumente für eine Evakuierung

Es kann eine glückliche Fügung sein, dass die deutsche Fregatte „Hamburg“ im Mittelmeer unterwegs ist zu einem Einsatz als Teil der Militärmission Aspides im Roten Meer. Das Kriegsschiff kreuzt aktuell zwischen den griechischen Inseln und ist für die Bekämpfung von Luftzielen und den Schutz Verbänden an Land und zur See ausgestattet. Es verfügt auch über weitreichende Lenkflugkörper. Die Fregatte kann eine schwimmende Operationszentrale sein oder auch Menschen an Küsten aufnehmen. Zudem: Auf dem Fliegerhorst Wunstorf stehen Transportflugzeuge A400M für einen Einsatz von Luftwaffe und Heer bereit. Die Division Schnelle Kräfte (DSK) stellt dann für solche Einsätze Soldaten. Planungen liefen am Dienstag auch in den Details - ob beispielsweise ein Rettungsflieger (Medevac) eingeplant werden muss - ohne dass zunächst einen Einsatzbefehl gab.