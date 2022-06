Bundesverfassungsgericht : Information: Auswärtiges Amt verteidigt Linie des Bundestags

Karlsruhe Die Bundesregierung muss das Parlament in EU-Fragen laut Grundgesetz umfassend unterrichten. Im sensiblen Bereich der Sicherheitspolitik sorgt das seit Jahren für Streit. Jetzt muss Karlsruhe entscheiden.

Die klagenden Fraktionen von Grünen und Linken kritisierten am Dienstag in der Verhandlung in Karlsruhe, dass es in diesem Bereich bis heute Defizite gebe. Für das Auswärtige Amt betonte Staatssekretärin Susanne Baumann, man nehme die Unterrichtungspflichten in EU-Fragen sehr ernst. Für den sicherheitspolitischen Bereich würden nach dem Verständnis der Bundesregierung aber eigene Regeln gelten. Das Urteil wird voraussichtlich in einigen Monaten verkündet.