Öffentliche Sicherheit : Innenministerium sieht keinen Bedarf für neuen Krisenstab

Berlin In der Corona-Pandemie holte Scholz einen General ins Kanzleramt, der sich um die Impfkampagne kümmern soll. Sollte dieses Beispiel Schule machen? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.

Generalleutnant für Impfkampagne im Kanzleramt

Ende September war in Berlin das neue Führungskommando der Bundeswehr für das Inland in Dienst gestellt worden. Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos ist Generalleutnant Carsten Breuer. Ihn hatte die Ampel-Regierung im Herbst 2021 für einige Monate ins Kanzleramt geholt, um die Corona-Impfkampagne voranzutreiben. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Breuer vor rund einem Monat, das neue Kommando solle auch die „Hülle für einen nationalen Krisenstab zur Verfügung stellen“. Das Militär hält also Personal und Technik bereit, damit die Bundesregierung Entscheider und Experten künftig schneller an einem Tisch versammeln kann.