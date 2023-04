Insulin, Antibiotika für Kinder, Antiallergika Mangel an Medikamenten in Bonn und der Region teils dramatisch

Konstantin Röser hält seinen Frust nicht zurück: „Es ist zum Kotzen“, sagt der Arzt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er meint den Mangel an Medikamenten in Deutschland. Apotheken in Bonn und der Region bekommen derzeit zahlreiche Medikamente nicht geliefert. „Es ist eine unheimliche Zeit- und Energieverschwendung“, sagt der Arzt. Er müsse für zahlreiche Medikamente einen Ersatz finden. Doch am meisten würden darunter die Patientinnen und Patienten leiden.