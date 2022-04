Pandemie : Intensivmediziner: Keiner weiß, wie sich Corona entwickelt

Eine Zelle (grün) ist mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, violett) infiziert. Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert. Foto: Niaid/Europa Press/dpa

Berlin Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt vor einer „Killervariante“ und wird dafür kritisiert. Intensivmediziner Kluge rechnet eher mit einer Variante, die zu einer höheren Krankheitsschwere führen wird. Die Aussage Lauterbachs findet er unpassend.

Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge, hält die weitere Entwicklung des Coronavirus für ungewiss.

Kluge riet dazu, mit einer Kampagne zu versuchen, ungeimpfte Menschen über 60 Jahren zum Impfen gegen das Coronavirus zu bewegen. „Eine größere Grundimmunisierung in der Bevölkerung würde uns deutlich helfen. Zudem müssen die Impfstoffe fortentwickelt werden.“ Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag haben 76,1 Prozent der Menschen in Deutschland einen Grundschutz erhalten, für den in der Regel zwei Spritzen nötig sind. 59,1 Prozent haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen.