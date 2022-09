Sicherheitspolitik : Experten diskutieren beim Internationalen Sicherheitsforum in Bonn

Bonn Im Festsaal der Bonner Universität ist am Donnerstag das VII. Internationale Sicherheitsforum eröffnet worden. Gut 50 Wissenschaftler aus dem In- und Ausland diskutieren über Fragen der Sicherheitspolitik.

Der Bonner Unirektor Michael Hoch erinnerte zu Beginn der Tagung an den so herzlichen Empfang der Bonner für den sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow im Juni 1989 auf dem Marktplatz und damit an die Zeiten des Vertrauens zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Hoch rief ins Gedächtnis, was Gorbatschow und Bundeskanzler Helmut Kohl bei ihrem Treffen in der damaligen Bundeshauptstadt erklärt hatten: „Jeder einzelne Krieg muss verhindert werden, Konflikte müssen beigelegt werden und Frieden muss gesichert werden.“ Was für ein Unterschied zum Jahr 2022, in der die Welt neben dem Krieg in der Ukraine konfrontiert ist mit zahlreichen Krisen. Hoch nannte Klima, Hunger, Migration, Inflation, Energie und die Pandemie.