Christoph Heusgen im Interview „Die Ukra­ine kämpft am Limit“

Interview | Berlin · Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz über den Krieg in der Ukraine, den Konflikt im Nahen Osten und die kommende Wahl in den USA in diesem Herbst.

10.02.2024 , 05:00 Uhr

Christoph Heusgen. Foto: dpa Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Jan Drebes und Holger Möhle

Christoph Heusgen hängt in einer Telefondauerschleife. Noch wenige Tage bis zur Münchner Sicherheitskonferenz. Er muss Anfragen abwehren und ehemaligen Ministern aus aller Welt beibringen, dass der Saal im Tagungshotel „Bayerischer Hof“ bereits übervoll ist. Zwischendrin hat er eine knappe Stunde Zeit für ein Interview über die Weltlage. Mit dem ehemaligen deutschen UN-Botschafter sprachen Jan Drebes und Holger Möhle.