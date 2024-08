Interview nach Anschlag in Solingen NRW-Innenminister Reul: „Tat hat mich zutiefst erschüttert“

Als Herbert Reul (CDU) am Freitagabend nach Hause kommt, guckt er noch ein wenig Fernsehen – was bei seinem Terminplan selten genug vorkommt. Dann bekommt der NRW-Innenminister einen Anruf. Er erfährt, dass es in Solingen beim Stadtfest Tote und Verletzte durch einen Messerangreifer gegeben hat. Wenig später ist er bereits am Tatort. Mit Reul sprach Christian Schwerdtfeger.